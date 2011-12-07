Галимова: Новость о введении в Татарстане дополнительных ограничений – фейк

Сообщение о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса в Татарстане — фейк, сообщила пресс-секретаря президента РТ Лилия Галимова.

«Просим быть внимательными и доверять исключительно официальной информации и постановлениям Кабинета Министров РТ», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Напомним, ранее в интернете появилось сообщение о том, что с 10 октября в республике вводится ряд новых мер: обязательное ношение перчаток и масок в общественном транспорте и магазинах. А также, что с 13 октября вводится обязательная самоизоляция жителей старше 65 лет, а с 1 ноября отменяется действие льготных проездных. Все это не соответствует действительности, подчеркнули в Кремле.