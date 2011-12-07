Казанцы жалуются на рюмочную, работающую «по звонку»

Казанцы пожаловались в соцсетях на рюмочную, работающую «по звонку».

«На Хусаина Мавлютова, 14 в жилом доме находится непонятная рюмочная. Но обслуживают они только по звонку. Они в какие-то тары наливают им не знаю что и продают. Каждый день там народ стоит! По звонку выходит продавец обслуживает. А так там закрыто. И причём в любое время 24 часа», — написал автор поста.

Больше всего автора возмущает нахождение двух школ рядом с рюмочной.

Напомним, что Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и небольших баров в жилых домах.