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Казанцы жалуются на рюмочную, работающую «по звонку»

Странная рюмочная появилась на улице Хусаина Мавлютова.

Казанцы пожаловались в соцсетях на рюмочную, работающую «по звонку».

«На Хусаина Мавлютова, 14 в жилом доме находится непонятная рюмочная. Но обслуживают они только по звонку. Они в какие-то тары наливают им не знаю что и продают. Каждый день там народ стоит! По звонку выходит продавец обслуживает. А так там закрыто. И причём в любое время 24 часа», — написал автор поста.

Больше всего автора возмущает нахождение двух школ рядом с рюмочной.

Напомним, что Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и небольших баров в жилых домах.

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