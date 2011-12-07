Полиция Нижнекамска разыскивает пострадавших от женщины, которая нападала на беременных мам с детьми

Агрессивная женщина нападала на женщин в районе Бызовского рынка. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях.

«Хотела предупредить всех мамочек. Сегодня с ребенком переходила дорогу с Бызовского рынка в сторону „Барсов“, и только я перешла, как сразу прилетел удар в лицо. Я была в шоке. Это была женщина лет 50, пыталась ее сфотографировать, но она убежала. Продавцы на рынке сказали, что она ненормальная и нападает на беременных мам с детьми», — поделилась одна из жертв.

Полиции удалось установить личность женщины. На данный момент 48-летняя местная жительница помещена в психоневрологический диспансер для обследования.

Всех пострадавших от рук женщины просят обратится в полицию.

«Пока заявлений от пострадавших не поступало», — уточнили в МВД.