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Полиция Нижнекамска разыскивает пострадавших от женщины, которая нападала на беременных мам с детьми

Женщина избивала беременных мам с детьми в районе Бызовского рынка.

Агрессивная женщина нападала на женщин в районе Бызовского рынка. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях.

«Хотела предупредить всех мамочек. Сегодня с ребенком переходила дорогу с Бызовского рынка в сторону „Барсов“, и только я перешла, как сразу прилетел удар в лицо. Я была в шоке. Это была женщина лет 50, пыталась ее сфотографировать, но она убежала. Продавцы на рынке сказали, что она ненормальная и нападает на беременных мам с детьми», — поделилась одна из жертв.

Полиции удалось установить личность женщины. На данный момент 48-летняя местная жительница помещена в психоневрологический диспансер для обследования.

Всех пострадавших от рук женщины просят обратится в полицию.

«Пока заявлений от пострадавших не поступало», — уточнили в МВД.

КВ
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