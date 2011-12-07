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Роспотребнадзор РТ: Жесткие ограничения из-за COVID-19 в Татарстане вводить не станут

Возможны локальные ограничения из-за сезона ОРВИ.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала ситуацию с текущими санитарными мерами из-за COVID-19.

Вводить какие-либо ограничения или ужесточения в виду эпидемиологической ситуации в Татарстане, по словам Авдониной, не планируется.

Также она допустила, что во время сезона подъема гриппа и ОРВИ возможны какие-то локальные введения ограничительных мер. Речь идет о проведении культурных и спортивных массовых мероприятиях, о допуске посетителей к больным в медучреждениях и о разобщении детских коллективов, где число заболевших в классе больше 20%.

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