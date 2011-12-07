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В Казани за неделю 20 пассажиров без масок высадили из общественного транспорта

Профилактические рейды прошли с 5 по 9 октября.

В Казани за неделю 20 пассажиров без масок высадили из общественного транспорта, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по транспорту.

Рейды на маршрутах 13 транспортных предприятий проводились с 5 по 9 октября.

Всего было выявлено 667 нарушителей масочного режима в автобусах и трамваях. 648 из них надели маску после предупреждения, остальных — высадили из транспорта.

В метро без масок находились 633 пассажира. Одного из них вывели из метрополитена. Всего составили шесть протоколов. 

КВ
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