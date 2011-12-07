Зоопарк Казани: Пожалуйста, будьте милосердными, не губите наших питомцев

Для прибывающих и желающих увидеть животных посетителей разместили призыв в официальном Instagram-аккаунте казанского зоопарка.

В своем сообщении администрация пояснила, что у каждого питомца зоопарка питание составлено с учетом индивидуальных особенностей. Иную пищу желудок животных переварить не способен. Подкармливание посетителями может привести к болезням и смерти животного. При этом зоопарк ежедневно посещают примерно 2 тыс. человек.

В связи с этим сотрудники зооботсада выложили фотографию с кусочками хлеба, после чего призвали гостей быть милосердными и не губить их питомцев.