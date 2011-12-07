Первокурсники КНИТУ-КХТИ устроили «Осенний переполох»

Программа была плотно насыщена вокальными, инструментальными и хореографическими номерами, отобранными в ходе предварительных этапов фестиваля на всех факультетах технологического университета. Особенностью этого года стала новая номинация в области журналистики – для начинающих «акул пера», освещающих проведение фестиваля.Гран-при 2016 года досталось творческой команде Института полимеров. Лучшие номера будут представлять КНИТУ-КХТИ на городском фестивале «День первокурсника».