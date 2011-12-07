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Первокурсники КНИТУ-КХТИ устроили «Осенний переполох»

11 ноября в КНИТУ-КХТИ состоялся гала-концерт фестиваля «День первокурсника КНИТУ 2016». Красочное шоу под названием «Осенний переполох.... Или первые шаги» открыло новый творческий сезон студенческой самодеятельности.
Программа была плотно насыщена вокальными, инструментальными и хореографическими номерами, отобранными в ходе предварительных этапов фестиваля на всех факультетах технологического университета. Особенностью этого года стала новая номинация в области журналистики – для начинающих «акул пера», освещающих проведение фестиваля.Гран-при 2016 года досталось творческой команде Института полимеров. Лучшие номера будут представлять КНИТУ-КХТИ на городском фестивале «День первокурсника».
КВ
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