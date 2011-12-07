Более 100 тыс. человек проголосовали за новые имена аэропортов Татарстана

На сегодняшний день в голосовании за новые имена аэропортов Татарстана приняли участие порядка 110 тыс. человек. Об этом рассказал председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин сегодня на пресс-конференции, посвященной старту финального этапа проекта «Великие имена России».В проекте принимают участие 47 крупнейших аэропортов страны, в том числе и два татарстанских. Для дополнения названия Международного аэропорта «Казань» татарстанцы определили трех главных претендентов: это советский авиаконструктор Андрей Туполев, татарские поэты Муса Джалиль и Габдулла Тукай. У Международного аэропорта «Бегишево» претендентов на сегодняшний день четверо: ученый Дмитрий Менделеев, государственный деятель Николай Лемаев, композитор Салих Сайдашев и художник Иван Шишкин.Открытое голосование продлится до 30 ноября — в течение трех недель любой желающий сможет выбрать аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу: «один голос — один аэропорт — одно имя». Такая мера, по словам представителей главного организатора конкурса – Общественной палаты РФ, необходима для проведения объективных выборов. Проголосовать можно как на сайте ВеликиеИмена.рф, так и в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»), а так же лично через заполнение анкеты на постах волонтеров, расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах, на борту самолетов.В дни голосования будет работать бесплатная горячая линия — отдать свой голос можно будет по телефону: 88007079317. Сводная статистика голосования ежедневно обновляется на сайте проекта. Победители будут объявлены 5 декабря.