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Из Нижнекамска вновь можно будет улететь в Турцию

Авиарейсы в Мармарис возобновят в 2019 году.
В новом году авиасообщение между Нижнекамском и турецким Мармарисом будет возобновлено, сообщает телекомпания «НТР-24». На первых порах запланировано по 2 рейса в неделю с последующим увеличением до 4-х. Напомним, что в мае этого года был совершен один рейс между этими городами.
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