Из Нижнекамска вновь можно будет улететь в Турцию

В новом году авиасообщение между Нижнекамском и турецким Мармарисом будет возобновлено, сообщает телекомпания «НТР-24». На первых порах запланировано по 2 рейса в неделю с последующим увеличением до 4-х. Напомним, что в мае этого года был совершен один рейс между этими городами.