Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанцы и гости города встретят новый год у семьи Центра «Казан» и в парке «Черное озеро»

Городские власти организуют две главные площадки для встречи нового 2019 года.
Горожан и гостей города ждут у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Еще одна крупная площадка для народных гуляний –  Горкинско-Ометьевский лес. Здесь будут организованы спортивные состязания, подготовят лыжные трассы, построят всесезонную горку, на которой можно будет кататься зимой и летом, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
Лента новостей