Казанцы и гости города встретят новый год у семьи Центра «Казан» и в парке «Черное озеро»

Горожан и гостей города ждут у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Еще одна крупная площадка для народных гуляний – Горкинско-Ометьевский лес. Здесь будут организованы спортивные состязания, подготовят лыжные трассы, построят всесезонную горку, на которой можно будет кататься зимой и летом, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.