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Началось итоговое голосование за имена для аэропортов Татарстана

В списках для Международного аэропорта «Казань» три претендента.
Международный аэропорт «Казань» может быть назван в честь Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая или Андрея Туполева, сообщает сайт великиеимена.рф. Итоговое голосование уже началось. Ранее в этот список входил Михаил Девятаев. В лист имен итогового голосования за именование аэропорта «Бегишево» вошли Николай Лемаев, Иван Шишкин, Дмитрий Менделеев и Салих Сайдашев.
КВ
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