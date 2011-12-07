Началось итоговое голосование за имена для аэропортов Татарстана

Международный аэропорт «Казань» может быть назван в честь Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая или Андрея Туполева, сообщает сайт великиеимена.рф. Итоговое голосование уже началось. Ранее в этот список входил Михаил Девятаев. В лист имен итогового голосования за именование аэропорта «Бегишево» вошли Николай Лемаев, Иван Шишкин, Дмитрий Менделеев и Салих Сайдашев.