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Объем инвестиций на предприятиях Н. Челнов за год составил 35 млрд рублей

По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 20%.
Челнинские предприятия привлекли с начала года инвестиции в размере 35 млрд рублей, приводит слова заместителя руководителя исполкома города Наталии Кропотовой издание chelny-biz.ru. По сравнению с прошлым гордом рост объемов составил 20%. В 65% случаев предприятия инвестировали собственные средства. Также Кропотова отметила, что половина инвестиций пришлась на обрабатывающие производства.
КВ
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