Стало известно, где будет Центральная новогодняя площадка в Казани

В этом году впервые центральная новогодняя площадка, ледовый городок и елка будут организованы на территории Центра семьи «Казан». Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.