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Стало известно, где будет Центральная новогодняя площадка в Казани

В этом году впервые центральная новогодняя площадка, ледовый городок и елка будут организованы на территории Центра семьи «Казан». Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
Праздничная программа «Зима в парках» охватит все объекты общественного пространства Казани. Начнет она действовать с 20 декабря. До 8 января 2019 года дирекцией парков и скверов планируется провести свыше 250 городских мероприятий.
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