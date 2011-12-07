В 2018 году в Казани капитально отремонтировали 19 детских садов

Капитальный ремонт детских садов отличается от аналогичных работ в школах и имеет свою специфику. Программа включает в себя замену кровли, окон, входных групп, ремонт фасадов, отмосток, санузлов, монтаж теплых полов, а также ремонт уличных навесов, ограждений, установку малых архитектурных форм. В отличие от школ, в детских садах благоустраивали территории, заменили мебель и инвентарь в группах.Также в этом году в Казани отремонтировали 8 подростковых клубов и 3 общеобразовательные школы. Общая сумма финансирования свыше 630 млн рублей.