Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В 2019 году в Казани капитальный ремонт пройдет почти в 400 домах

В 2019 году в Казани капитальный ремонт пройдет почти в 400 домах
В программу капитального ремонта - 2019 включены 396 многоквартирных домов, с финансированием 1,83 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. В 220 МКД планируется провести полный комплекс работ. В 45 домах установят 124 лифта, в 47 – узлы погодного регулирования.
КВ
Лента новостей