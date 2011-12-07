В 2019 году в Казани капитальный ремонт пройдет почти в 400 домах

В программу капитального ремонта - 2019 включены 396 многоквартирных домов, с финансированием 1,83 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. В 220 МКД планируется провести полный комплекс работ. В 45 домах установят 124 лифта, в 47 – узлы погодного регулирования.