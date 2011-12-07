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В Казани состоялась конференция студентов и школьников «Русский язык и славянский мир»

Участниками конференции стали учащиеся сельских и городских школ Республики Татарстан, студенты, аспиранты и магистранты Казанского федерального университета, высших и средних специальных учебных заведений Республики Татарстан.
Всего на конференции было заслушано более 130 докладов. Рассматривались проблемы исследования древнерусских рукописных источников, актуальные проблемы языка современной публицистики: проблемы изобразительно-выразительных средств СМИ, трансформации фразеологизмов в современной прессе, психолингвистический аспект рекламного текста, проблемы изучения собственно русских  языковых явлений в аспекте лингвокультурологии; актуальные вопросы русского и сопоставительного словообразования и т.д.Данная конференция является итогом исследовательской деятельности обучающихся старших и средних классов, а также вузов и сузов в области языкознания и предоставляет им возможности для самореализации и самоактуализации в процессе исследовательской деятельности.Всем участникам были вручены сертификаты, а учителям, подготовившим к конференции учащихся, были направлены благодарственные письма.
КВ
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