Болят и отекают ноги? Возможно, у вас варикоз

— Мансур Исхакович, что это за заболевание, в чем заключается патология?

— Варикозная болезнь или варикоз — это расширение вен, которое сопровождается нарушением кровотока и несостоятельностью венозных клапанов. Внешне заметны расширенные вены синюшного цвета, но этот дефект может и не проявляться сквозь кожный покров. Также могут быть заметны венозные узлы.

— Насколько распространено это заболевание?

— На сегодняшний день варикозное расширение вен нижних конечностей является наиболее распространенной сосудистой патологией. Около 20% мужчин и 40% женщин страдают различными формами данного заболевания. В России варикоз диагностирован у 30 млн человек.

— Что становится причиной этой болезни?

— Главная причина варикоза — это генетическая предрасположенность. Есть еще ряд провоцирующих факторов: малоподвижный образ жизни, беременность, ожирение, гормональный сбой, эндокринные заболевания, прием оральных контрацептивов и других гормональных препаратов, сильная физическая нагрузка, работа, связанная с долгим стоянием на ногах или, наоборот, сидением, хронические болезни бронхов и легких, сопровождающиеся длительным кашлем.

— Как не пропустить начало заболевания?

— Первые симптомы варикоза, которые проявляются на начальных стадиях, — это быстрая усталость ног, появление кратковременных отеков, ощущение боли в венах, судороги в икрах ночью, появление ощущения жжения, распирания, тяжести в ногах.

— Расскажите о лечении варикоза.

— Один из инновационных методов лечения варикозной болезни на сегодня — метод эндовазальной лазерной облитерации (ЭВЛО). Другое название метода — лазерная коагуляция.

На практике метод применяется более 15 лет и прошел множество этапов своего развития. Принцип облитерации основан на температурном воздействии лазера на кровь и внутреннюю поверхность сосуда. Вена в буквальном смысле прочно заваривается, как бы сворачивается. Со временем организм сам ее расщепляет.

— Для проведения такого лечения придется ложиться в стационар?

— Нет, госпитализации не требуется. Эту процедуру проводят амбулаторно, операцией ее называть сложно, так как нет ни скальпеля, ни швов, нет наркоза и практически нет реабилитации.

Эта процедура помогает вернуть здоровье и качество жизни, не выбивая пациента из его привычного графика — все этапы занимают не более 35 — 45 минут.

— А еще какие способы лечения варикозной болезни существуют?

— Надо понимать, что излечение от варикоза возможно только после хирургического лечения.

В настоящее время различают различные методы оперативного вмешательства: флебэктомия, классическая и микропенная (эхо)склеротерапия, минифлебэктомия, операции с термическим воздействием на стенку сосуда (ЭВЛК) либо радиочастотная облитерация, клеевая облитерация.

Только специалист может решить, какой метод подойдет конкретному больному. При этом хороший психологический настрой пациента значительно повышает шансы на выздоровление. Для этого врач подробно рассказывает обо всех этапах лечения, ходе процедур, обязательно дает индивидуальные рекомендации по дальнейшей профилактике заболевания.

Беседовала Ольга ПАНИНА