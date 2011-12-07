Госстройнадзор РТ выписал 30 штрафов за несоблюдение «антиковидных» мер

Госстройнадзор РТ проверил более 1 тыс. строящихся объектов на соблюдение «антиковидных» мер и выписал 30 штрафов за несоблюдение масочного режима, сообщает пресс-служба ведомства.

Шесть административных дел по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» направлены в суды.

«Для физлиц нарушение может обернуться предупреждением либо штрафом в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — штрафом до 50 тыс. рублей», — отметили в инспекции.

Предпринимателям грозит штраф до 50 лет, а юридическим лицам — до 300 тыс. рублей.

Напомним, проверки на строящихся объектах поручил провести президент РТ Рустам Минниханов.