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Госстройнадзор РТ выписал 30 штрафов за несоблюдение «антиковидных» мер

Инспекция провела проверку на более 1 тыс. строящихся объектов.

 Госстройнадзор РТ проверил более 1 тыс. строящихся объектов на соблюдение «антиковидных» мер и выписал 30 штрафов за несоблюдение масочного режима, сообщает пресс-служба ведомства.

Шесть административных дел по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» направлены в суды.

«Для физлиц нарушение может обернуться предупреждением либо штрафом в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — штрафом до 50 тыс. рублей», — отметили в инспекции.

Предпринимателям грозит штраф до 50 лет, а юридическим лицам — до 300 тыс. рублей.

Напомним, проверки на строящихся объектах поручил провести президент РТ Рустам Минниханов. 

КВ
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