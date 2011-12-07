Хадиуллин: Со следующего года в РТ повысится плата за детский сад в логопедических группах

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил о повышении родительской платы за детский сад в логопедических группах.

По словам министра, с 2021 года размер платы в группах компенсирующей направленности, в том числе в логопедических группах, составит 3 630 рублей, т.е. увеличится на 140 рублей.

Всего таковых групп по всей республике составляет 9%.

Отмечается, что также со следующего года в республиканских детских садах подорожает и сам присмотр-уход за ребенком на 4%. Размер родительской платы зависит от направленности группы, режима работы дошкольной образовательной организации и возрастного состава воспитанников в группе.