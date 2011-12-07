Как эффективно и эффектно расхламить свой дом

ЧТО ПОЛУЧИМ. Минимализм и экологичность - мода последних лет. Однако если строго взглянуть на то, что творится в наших шкафах и на балконах, придем к выводу: они в буквальном смысле ломятся от ненужных вещей. Исправить это можно и даже нужно, уверяет менеджер экопроектов Алена Антипенкова.

- Что мы получим, избавившись от ненужных вещей? Будем тратить меньше времени на уборку. Не будем их терять, окружим себя любимыми предметами. А главное, создадим место, откуда не захочется уходить, - утверждает модератор.

ЧТО НУЖНО. Советы Алены: для начала достаточно поставить таймер на 10 - 15 минут и посмотреть, что за это время успеем разобрать. Можно позвать домочадцев и устроить соревнование, кто больше соберет ненужных вещей. Для более эффективной же работы важно относиться к расхламлению жилища как к собственному проекту. Составить план и снять фото до и после сортировки вещей, например.

По словам Антипенковой, лучше разбирать вещи по категориям: одежда, документы, лекарства. И не оставлять без внимания так называемые спящие вещи, которые годами лежат у нас в одном месте, не используются. Но нам тяжело с ними расставаться. Процесс расхламления можно превратить в игру. Модератор подсказала несколько из них.

Первая - «игра в минимализм», суть которой в следующем. В первый день избавляемся от одной ненужной вещи, во второй - от двух и так далее. Увидите, к концу месяца соберется достаточное их количество. Вторая игра - «12-12-12». Нужно найти в ваших завалах 12 вещей на выброс, 12 - для пожертвования и 12 вещей, которые нужно оставить. Последняя игра называется «четыре коробки». Нам понадобится четыре ящика или коробки, которые нужно подписать «оставить», «выбросить/сдать на переработку», «отдать», «переложить», и распределить по ним все вещи.

Тяжело расставаться? Можно использовать уловку. Например, представить, что вы срочно переезжаете и нужно взять только самое необходимое.

Существует ряд вещей, которые стоит разобрать в последнюю очередь. Это, как выразилась лектор, объекты с биркой, приобретенные вследствие импульсивной покупки. Так как их потенциал еще не реализован, оставляем. Как и предметы с полезной информацией (конспекты, рецепты), напоминающие о важном (сувениры, поделки), а также подарки.

С ЧЕГО НАЧАТЬ. Проще с разбора документов. Здесь главное, не выбросить важных! Потом приступаем к одежде, книгам, посуде, инструментам. «Уборка - выбор того, что мы хотим сохранить, а не того, от чего хотим избавиться», - по мнению модератора, это высказывание японской писательницы Мари Кондо более точно дает определение расхламлению. Главный критерий вещи - она должна нам нравиться. Поэтому в процессе уборки нужно взять объект в руки и спросить себя: «Приносит ли он мне удовольствие?». Так просыпается тактильный контакт и легче принимать решение.

И НЕ ВИНИТЬ СЕБЯ. Любой вещи можно подарить вторую жизнь. Найти ей новое применение или отдать. В соцсетях существует много разных платформ для обмена: благотворительные фонды, склады, приюты, которые всегда нуждаются в помощи. К тому же психологи уверяют, уборка - лучшая медитация, которая помогает избавиться от стресса. А расхламившись, даем себе слово: больше не захламлять дом и к новым покупкам подходить разумно.