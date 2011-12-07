Как избежать ошибок при межевании земельного участка

Межевание земельных участков обязаны проводить сотрудники, получившие специальную квалификацию. Впрочем, в некоторых случаях и кадастровые инженеры могут допустить промах в работе. О наиболее распространенных их ошибках «Казанским ведомостям» рассказали в Управлении Росреестра по РТ.

Ошибки

Каковы же типичные ошибки, которые допускают кадастровые инженеры при подготовке межевого плана, технического плана и акта обследования (документ, подтверждающий прекращение существования объекта капитального строительства в связи с гибелью или уничтожением)? Так, например, типичными ошибками являются неверно указанные виды кадастровых работ, кадастровых кварталов, номера уточняемого земельного участка или смежных земельных участков; противоречия между межевым планом и сведениями Единого государственного реестра недвижимости в сведениях об объекте капитального строительства, расположенном на исходном и образуемом земельных участках; не указываются номера и даты заключения договоров на выполнение кадастровых работ и прочее.

При подготовке технического плана часто указываются не все сведения о кадастровом инженере, а именно номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в состав технического плана не включается поэтажный план, в состав приложения к декларации - копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости.

Основным замечанием к акту обследования является то, что в составе приложения отсутствуют документы, подтверждающие прекращение существования объекта недвижимости или являющиеся основанием для сноса объекта недвижимости, и в «Заключении кадастрового инженера» не приведена причина их неиспользования.

В некоторых случаях межевой и технический планы изначально готовятся для судебных органов, о чем кадастровый инженер указывает в разделе «Заключение кадастрового инженера», но документы направляются в орган регистрации прав с целью получения решения о приостановлении для дальнейшего обращения в суд.

Как выбрать специалиста

Подробнее ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров можно на официальном сайте Управления Росреестра по Республике Татарстан rosreestr.tatarstan.ru (во вкладке «Деятельность» - «Выбери кадастрового инженера»). Рейтинг составлен по результатам работы за первые три месяца текущего года, но в разделе также представлены данные по каждому месяцу.

Также отметим, что приведенная информация не является рекламой деятельности кадастровых инженеров, в том числе имеющих лучшие показатели по подготовке технической документации. Ежемесячный рейтинг Росреестра Татарстана направлен исключительно на информирование заявителей об итогах деятельности кадастровых инженеров. Ведь, как известно, специалист должен сопровождать собственника недвижимости на всех этапах - от подготовки межевого плана до получения положительного решения от регистрационного органа. Для того чтобы собственнику избежать потерь, которые случаются вследствие ошибок при проведении работ и подготовке документации, Управление Росреестра предоставляет необходимую информацию о кадастровых инженерах.

Куда обратиться с жалобой

Заказчики, недовольные качеством работы конкретного кадастрового инженера, могут высказать свои замечания в СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» по тел. +7 (843) 291-05-10. Здесь всегда открыты к общению и готовы помочь в решении возникших проблем.

Комментирует специалист, директор ООО «Земельно-инвестиционное агентство г. Казани» Айрат Сейфутдинов:

- Если рассматривать данную профессию под более широким углом обзора, можно отметить, что она отличается особой сложностью и важностью. Именно от кадастровых инженеров зависит дальнейшее развитие отношений между пользователями в сфере земельного права, и потому требования к кадастровым инженерам довольно суровые.

Однако трудно обвинять в непрофессионализме инженеров, когда в законодательстве по вопросам кадастрового учета многочисленные пробелы, в результате чего на практике возникает масса вопросов, многие из которых регулируются на уровне информационных писем и разъяснений Минэкономразвития России, Росреестра и Кадастровой палаты. Для сложной сферы кадастровой деятельности это явно недостаточно эффективно. Хотя законодательство в области кадастра регулярно меняется, по-прежнему можно констатировать, что оно пока несовершенно, неудобно в работе, подчас содержит противоречивые подходы и нормы. Создается ощущение, что оно формируется методом проб и ошибок.

Особенно смущает отсутствие единых прозрачных правил игры, а также созидательного и конструктивного взаимодействия между государственными органами и профессиональным сообществом кадастровых специалистов. Уже давно хочется, чтобы государство и рынок в сфере кадастра работали на одну общую задачу, а не находились по разные стороны баррикад.

Кроме того, необходимо сказать о различии региональных трактовок при применении федеральных нормативно-правовых актов в практике органов кадастрового учета и регистрации прав.

Несмотря на это, нынешние реалии диктуют необходимость постоянного повышения профессионального уровня кадастровых инженеров не только на законодательном уровне, но и в условиях жесткой рыночной конкуренции. И в данном направлении хочется отметить активную помощь со стороны саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», поддерживающей должный уровень профессионализма в рядах своих членов.