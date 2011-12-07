Кредитная карта: о чем вам не скажет ни один банковский работник

Портал вашифинансы.рф вместе с экспертом Национального центра финансовой грамотности, консультантом проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Еленой Сеньковой обращает внимание на ключевые особенности использования банковских карт.

В первую очередь необходимо усвоить простую истину - ни один банк не выдаст клиенту кредит, в том числе и кредитную карту, безвозмездно, без выгоды для себя. Всегда держите в голове, что каким бы привлекательным не казалось кредитное предложение, финансовая организация нацелена прежде всего на получение прибыли. Банковские специалисты рассказывают лишь о плюсах, а о некоторых важных нюансах сознательно умалчивают.

Попробуем разобраться с некоторыми банковскими хитростями. Их знание поможет вам сделать грамотный выбор среди множества кредитных продуктов.

Абонентская плата за обслуживание

Плата за годовое обслуживание карт. Сумма может быть разной, это зависит от типа карты, ее класса, самого банка и других условий. У одних карт годовое обслуживание составит 400 - 500 рублей в год, а у других - несколько тысяч.

Часть банков требуют плату за обслуживание сразу при выдаче карты, некоторые списывают ее при совершении первой операции. Возможна ситуация, когда вы еще и не начали пользоваться картой, а банк уже получил с вас деньги на год вперед.

Помните: плата за годовое обслуживание кредитной карты будет списываться даже в том случае, если карта лежит про запас и ей никто не пользуется.

Дорогие наличные

Снятие наличных с кредитной карты выгодно банку, а не клиенту. Как правило, банк взимает за снятие наличных с кредитки фиксированную сумму, иногда это может быть определенный процент от наличных. Встречается и сочетание двух этих вариантов.

Помните: на снятую сумму и сумму комиссии будут начисляться проценты, так как льготный период в подобной ситуации не действует. Часто при снятии наличных процент за пользование кредитом даже увеличивается.

Как выпасть из льготного периода?

Многие владельцы кредитных карт полагают, что действие льготного периода всегда начинается с того дня, когда была совершена первая покупка. Однако разные банки предлагают в отношении льготного периода разные условия, а значит, необходимо внимательно читать договор и выбирать наиболее подходящий для вас вариант.

У некоторых банков начало льготного периода привязано к первому дню месяца. У других банков такой период включается в день получения клиентом карты, независимо от того, пользовался он ею в этот день или нет. Часть банков при выдаче карты сразу же проводят первую операцию по ней - списывают оплату годового обслуживания, и в этот момент включается действие льготного периода, о чем не всегда уведомляют клиента.

«Еще один важный нюанс рассмотрим на конкретном примере. Предположим, срок действия льготного периода начинается с момента первой покупки. Клиент совершил покупку по карте, и льготный период начался. Предположим, что он составляет 55 дней, то есть у клиента есть 55 дней, чтобы вернуть деньги на карту без процентов. Через 25 дней клиент совершает еще одну покупку с кредитной карты, но в этом случае льготный период составит уже не 55 дней, а всего 30, так как этот бонус уже работает и до нового льготного периода осталось 30 дней. В этом случае вернуть долг по второй покупке придется за те же 30 дней. Получается, что если сумма обеих покупок не будет возращена на счет карты в течение 55 дней с момента первой, банк начнет начислять проценты. Этот момент необходимо учитывать, чтобы не переплачивать за пользование кредиткой», - отметила Елена Сенькова, добавив, что именно поэтому нужно всегда уточнять условия действия льготного периода.

Ограничения по льготному периоду

Обратите внимание на наличие определенного перечня операций, на которые действие льготного периода не распространяется. У ряда банков в льготный период не входят операции с электронными кошельками, а также оплата интернет-покупок путем безналичного перевода. То есть если клиент вывел деньги с кредитки на кошелек «Яндекс.Деньги», то льготный период отключается. Клиент даже не будет знать об этом, а банк включит начисление процентов со дня проведения такой операции.

Помните: следует уточнить на горячей линии вашего банка условия операций с электронными кошельками и другими платежными системами.

СМС-оповещение

Конечно, удобно, когда банк присылает сообщения о приближающемся сроке оплаты долга по кредитной карте. Однако вместе с напоминалкой обычно идет информация о сумме, которую вам необходимо внести в рамках очередного платежа. Как правило, указывается стандартный размер платежа, состоящий из процентов за пользование кредитом и части тела долга по кредиту.

Помните: вы сами регулируете размеры платежей и имеете право на частично-досрочное погашение кредита. Чем быстрее выплатите задолженность по карте, тем меньше составит переплата.

Карта-провокатор

Важная особенность кредитных карт, о который вам не скажет ни один банковский работник, - это нерациональное потребительское поведение их владельцев. К сожалению, кредитная карта часто используется для необязательных дорогостоящих покупок. Многие владельцы кредиток не воспринимают деньги на них как свои, а психологически тратить чужие деньги всегда значительно легче. Помните, что долг по кредитке, да еще с процентами, придется возвращать из своих, кровно заработанных средств.

По мнению эксперта, при грамотном использовании кредитная карта станет вашим надежным финансовым помощником, при неправильном - злейшим врагом, способным затянуть в трясину долгов. Внимательно относитесь к данному финансовому инструменту и всегда сравнивайте условия получения кредитных карт и правила их использования.