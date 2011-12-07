Микробы пахнут шашлыком?

У меня есть старый добрый друг. Недавно мне на день рождения он преподнес небольшого размера бытовой бактерицидный ультрафиолетовый облучатель — санитарное средство для дезинфекции воздуха в жилых помещениях. Прямо скажем, очень актуальный на сегодня подарок.

Когда я подробно изучил инструкцию, то понял, что с помощью этого прибора можно с успехом провести санитарную обработку одноразовых и многоразовых тканевых масок от вирусов. Согласно описанию под воздействием ультрафиолетовых лучей они погибают буквально за несколько секунд. Я решил это проверить, и вот что получилось.

Для начала под лучами обработал маску, ношенную целый день. На удивление, после облучения она стала испускать запах, похожий на запах шашлыка из курицы. И это был аромат жареных микробов и вирусов, которые накопились на ее поверхности. Когда облучал новую одноразовую маску (тканевую тоже), то никаких посторонних запахов от нее не исходило. Результат многократного эксперимента с новыми и ношенными целый день масками был один и тот же.

В итоге понял, как много на использованных масках накапливается патогенов. И был весьма удивлен своим наблюдением. Вам не удивительно?

Ринат ВАФИН, кандидат технических наук