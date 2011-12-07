О чем рассказала старинная фотография

С чего все началось

- Уже не могу сказать точно, откуда взялось у меня это фото, - рассказывает Светлана Кирилловна. - Лет двенадцать назад подарил кто-то из коллег. Нашелся снимок случайно. Я как раз перебирала старые вещи в шкафу.

К слову, Кулагина долгие годы работала журналистом. Путешествовала по всей республике в поисках острого материала.

- Заинтересовавшись людьми на снимке, обратилась за помощью к разъездным фотографам, - вспоминает читательница. - И даже побывала в одном из казанских храмов - проконсультировалась у его настоятеля.

Любопытство привело Светлану Кирилловну в Тетюшский район Татарстана. Именно там мозаика сложилась. Директор местного Дома культуры Ольга Земкова рассказала, кто запечатлен на фотографии.

Умелец

Фотографии около 40 - 45 лет. Перед нами - застывший фрагмент из жизни деревни Ямбухтино. Когда-то, в прошлых веках, село было крупным торговым центром с населением около пяти тысяч человек. Жизнь здесь кипела, устраивались богатые ярмарки, свадьбы, строились новые дома... Сейчас это уже история. Время превратило Ямбухтино в маленькую деревню, где нет даже школы. И единственный ученик, четвероклассник, ходит на занятия в соседнее Алабино. Но память о прошлом жива, передается из поколения в поколение.

В центре снимка - народный умелец Борис Лукоянов (его теперь нет с нами). Строитель по профессии, ходил с бригадой по селам, ставил дома, склады, помещения для скота... Был известен как прекрасный резчик по дереву: создавал красивую мебель, деревянные люстры, прялки, рубил колодцы. О таких говорят: «Мастер - золотые руки», «самородок». И старался передать свои искусные навыки молодому поколению. Мы видим умельца в окружении детишек. Он показывает изготовленные и отполированные им рога, благо материала для них в селе тогда хватало. Жители применяли рога как бытовые украшения и в качестве посуды для вина. Подобные рога были в ходу на Руси издавна. Являлись они и своеобразными музыкальными инструментами. О таких упоминается в произведениях А.Пушкина «Руслан и Людмила», А.Толстого «Петр Первый».

Рядом с группой людей стоит большая прялка - тоже дело рук Бориса. Сейчас она в качестве экспоната находится в музее в Тетюшах.

Храм

Ушедшим прошлым, только значительно более далеким, дышит и изображенный на втором плане православный храм Троицы Живоначальной, имеющий статус памятника истории и культуры. Расположен возле реки Улема. Построен в 1735 - 1742 годах на средства местного помещика Мефодия Кудрявцева в стиле нарышкинское барокко. Что немаловажно: на втором этаже - главный Троицкий престол и придел во имя Преподобного Сергия Радонежского, весьма чтимого в мире православия. Храм функционировал в начале 20-го века, время закрытия пока не установлено. Прошедшие годы, увы, не пощадили его - здание заброшено, регулярные богослужения не проводятся.

Кстати

Главный хранитель Музея истории Тетюшского края Людмила Петрякова подтвердила достоверность информации, предоставленной Светланой Кулагиной. Она также сообщила, что Борис Лукоянов (14.06.1936 - 08.10.2008) являлся уроженцем села Ямбухтино. Среди освоенных им профессий - резчик по дереву, строитель, плотник, мельник. Борис Михайлович всю жизнь проработал рядовым колхозником в хозяйстве «50 лет Октября».