Президент РТ предложил подписать «дорожную карту» совместной работы с Сахалином

Сегодня в Казанском Кремле состоялась встреча главы РТ Рустама Минниханова с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

По информации пресс-службы Президента РТ, Минниханов предложил составить план мероприятий и подписать «дорожную карту» совместной работы на период до 2023 года.

Руководитель республики отметил, что товарооборот Татарстана и Сахалинской области составляет около 800 млн рублей. После он обратил внимание на расширение объемов и ассортимента поставок рыбной продукции с Сахалина в Татарстан. А республика, же в свою очередь, могла бы поставлять в область грузовые автомобили, шины, медицинское оборудование, продукты питания.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Минниханов заявил о необходимости улучшения торговых отношений между Татарстаном и Тунисом. Президент РТ сообщил о готовности способствовать развитию деловых и культурных связей.