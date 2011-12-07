Региональный чемпионат WorldSkills в Татарстане пополнился 43 новыми компетенциями

Гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин сообщил о введении новых компетенций в региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы».

Как отметил Губайдуллин, новые компетенции, введенные в сферу производства и инженерных технологий, еще недавно входили в направление FutureSkills, а сегодня они «становятся нормой».

Всего же региональный чемпионат в республике пополнился 43 новыми компетенциями. Кроме вышеуказанных, их также ввели в сферу услуг, в транспорт и логистику.