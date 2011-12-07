Сумка на колесиках: какую выбрать для дачи

Главное: выбрать эргономичную, крепкую, удобную и эстетичную конструкцию. Тогда не придется зависеть от наличия свободного времени у хозяина авто. Садоводы — люди немного сумасшедшие, готовы каждый день ездить на загородный участок. Там всегда найдется, что увезти в город — калину после морозцев, тару для рассады, забытые банки с вареньем… да мало ли что еще.

КАРКАС. Сумка должна иметь прочный каркас, изготовленный из стали или специального алюминиевого сплава. Алюминиевые тележки гораздо легче стальных, но они рассчитаны на груз 10 — 30 кг. Для транспортировки более тяжелых грузов лучше приобретать тележку со стальной рамой. Самой популярной при производстве тележек является труба диаметром 16 мм. Можно встретить облегченные коляски из трубок 12 мм.

Обратите внимание на сварочные швы: должны быть видны следы аргонной сварки. Заклепки и прочий крепеж, как правило, не выдерживают испытаний грузом и временем. При достаточной грузоподъемности сама тележка должна весить не более 2 — 3 кг.

РУЧКА. Если пользоваться тележкой будет один человек или несколько, но не слишком отличающихся по росту, подойдет тележка с фиксированной высотой ручки. Телескопическая (выдвижная) удобнее, но менее прочная.

Ручка должна быть округлой, без острых граней, иметь пластиковую или резиновую рукоятку и удобно ложиться в ладонь.

КОЛЕСА. Оптимальный диаметр колеса — 12 — 18 см. Классическая хозяйственная тележка снабжена двумя колесами. Более дорогие конструкции — шестью. Они установлены кассетами по три на каждой оси и предназначены для передвижения по ступенькам. Однако владельцы таких сумок отмечают, что подъем на каждую ступень сопровождается громким звуком, распространяющимся на весь подъезд. Вот и приходится тащить их по ступеням вручную, чтобы не греметь.

Оптимальный вариант колес — стальные диски с шинами из мягкой резины. Такие перекатываются практически бесшумно, выдерживают нагрузку и плохую дорогу. Чем толще резина на диске, тем мягче ход тележки. Тонкая резина под нагрузкой быстро изнашивается, теряет форму и сползает с диска.

Ни в коем случае не стоит покупать тележку с пластиковыми колесами. Они очень шумят при движении, вибрируют и могут расколоться под нагрузкой при наезде даже на мелкие камушки. Срок службы пластиковых колес при частом использовании тележки зачастую не превышает одного сезона. Лучше немного переплатить, чем потом покупать и устанавливать новые колеса.

Надежнее всего, конечно, были бы колеса, установленные на подшипниках, но таковые в наше время практически не встречаются, даже на самых дорогих моделях.

Колеса могут быть закрыты защитным кожухом. У некоторых хозяйственных тележек предусмотрен механизм складывания колес. Это удобно при хранении, но неподвижные колеса всегда надежнее.

УСТОЙЧИВОСТЬ. Для того чтобы сумка-тележка была устойчивой, ширина каркаса должна быть примерно 30 — 40 см, именно такой размер позволяет надежно фиксировать груз, не рискуя при этом потерять баланс.

Сумка на двух колесах имеет в обязательном порядке упоры. Они позволяют ее поставить. Упоры могут быть стационарными или складными, металлическими или пластиковыми. Складные удобнее, металлические надежнее.

ОБЪЕМ. Объем «багажного отделения» обычно указывают в литрах: 35 — 45 л — средняя по размерам сумка-тележка; 50 — 55 л — сумка хороших размеров, в которую можно поместить 40 — 50 кг продуктов. Для больших грузов подойдет сумка объемом литров на 60. Не путайте объем с грузоподъемностью! Перед покупкой сверьтесь с этикеткой.

ТКАНЬ. Сумка должна быть сшита из плотного прочного материала. По возможности — водоотталкивающего.

Есть варианты, у которых горловина раскладывается. Такие можно по желанию уменьшать в объеме или увеличивать (верхняя часть отворачивается внутрь). Есть два типа застежки — стяжка при помощи кулиски и клапан на липучке или магнитной клипсе. Оптимальный вариант — когда оба типа застежки совмещены. Удобна и застежка-молния, лишь бы она не разошлась на переполненной сумке.

У большинства моделей сумка снимается. Обратите внимание на то, как крепится сумка к каркасу. Пришитые к задней стенке полоски надежны — не сорвутся с тележки, но их неудобно снимать и устанавливать.

А вот фиксация на липучку удобна, но менее надежна — нагруженная сумка при неудачном повороте может сорваться.

ФУРНИТУРА. Немаловажно наличие в сумке-тележке карманов и дополнительных креплений с клапанами и застежками. Некоторые модели имеют термоотсеки, в которых даже в жару замороженные или охлажденные продукты в полной сохранности доедут до дома.

Хорошо, если в конструкции предусмотрены ремни для дополнительной фиксации груза, закрепления зонта или бутылки с водой. Заслуживают внимания модели с откидывающимся сиденьем, это очень удобно для пожилых дачников, которым иногда приходится подолгу ждать транспорт на остановках.

Современные модели сумок-тележек вполне привлекательны, способны облегчить жизнь и сохранить здоровье.

Перед выбором модели посмотрите ручную кладь каких размеров можно провозить в общественном транспорте бесплатно. Чтобы требование кондуктора оплатить провоз сумки-тележки не стал неприятным сюрпризом.

Кстати, существует особая разновидность сумок-тележек, предназначенных для велосипедистов. Отличаются они более массивной рамой, большим объемом и грузоподъемностью. У них более надежные и широкие колеса на подшипниках качения диаметром не менее 20 см. В сумме четыре колеса обеспечат вполне удобный и бесплатный способ перемещения урожая с участка до городской квартиры.

Мария ЕРМОЛАЕВА, садовод со стажем