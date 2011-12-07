Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детских мультфильмов «ТыЭтоЯ».

Предполагается, что так, через анимацию, конкурс поможет детям и родителям выразить свои чувства и научиться говорить о скрытых проблемах во взаимоотношениях. Это является главной целью проекта.

По сообщению организаторов мероприятия, участникам предлагается создать мультфильм, рассказывающий «о том, что общего между членами одной семьи, как они проводят время вместе, как общаются, грустят и веселятся».

Авторы лучших работ получат дипломы об участии, благодарности, призы и поощрительные подарки. Заявку могут подать как отдельные участники, так и творческие коллективы. Прием работ на конкурс открыт до 20 ноября включительно.