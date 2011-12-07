Телеграм-канал «ТАТМЕДИА» достиг отметки в 10 тысяч подписчиков

Телеграм-канал «ТАТМЕДИА» празднует отметку в 10 тысяч подписчиков. На сегодняшний день он является одним из самых популярных среди СМИ Татарстана.

Как подчеркнул руководитель департамента СМИ АО «ТАТМЕДИА» Арсений Соколов, достичь такого результата без «широкой палитры новостей» всех редакций медиакомпании в районах республики было бы невозможно.

«Мы стараемся быть самыми оперативными в республике, особенно по информированию населения о текущей коронавирусной ситуации — это находит отклик, и подписчики добавляются в канал», — поделился он.

Как сообщает ИА «Татар-информ», за прошедший месяц телеграм-канал дважды становился самым просматриваемым в Татарстане – посты набирали до 20 тыс. просмотров.