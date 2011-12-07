В Самосырово обнаружена громадная свалка

В Казани в микрорайоне Самосырово экологи обнаружили нелегальную свалку, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

«Общая площадь несанкционированного участка составила 4 тыс. 540 кв. метров, объем — более 5,9 тыс. куб. метров», — уточнили в ведомстве.

В отношении виновника свалки составлен протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.

На данный момент организатор свалки устранил загрязнение.