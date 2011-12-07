В Татарстане в два раза увеличили количество площадок для экодиктанта

В Татарстане в этом году в два раза увеличилось количество площадок для написания Всероссийского экологического диктанта, сообщил глава минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

«По сравнению с 2019-м в текущем году число участников выросло в два раза, количество площадок возросло с 243 до 502», — уточнил министр.

Он также отметил, что количество участников увеличивается ежегодно. Активнее всего инициативу проявляют студенты, школьники и педагоги.

15 ноября экодиктант можно будет написать на 21 офлайн-площадке. Они откроются на базе учреждений допобразования.

16 ноября для диктанта откроются 447 площадок на базе школ, восемь площадок — в колледжах и техникумов, 46 — на базе министерства экологии и природных ресурсов РТ, министерства лесного хозяйства РТ, Госкомитета РТ по биоресурсам и других ведомств.

Хадиуллин уточнил, что студенты вузов напишут экодиктант в онлайн-формате.

Адрес ближайшей площадки можно уточнить на сайте экодиктант.рус (здесь же можно зарегистрироваться для участия) или на портале Республиканского олимпиадного центра.

Напомним, в прошлом году экодиктанст написали 6 454 участника в возрасте от 12 до 16 лет.

В этом году диктант посвящен Всемирному дню вторичной переработки.