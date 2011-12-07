В Татарстане запустили образовательную программу для желающих стать самозанятыми

В Татарстане запустили бесплатную образовательную программу для желающих стать самозанятыми, сообщили в пресс-службе минэкономики РТ.

«С 27.10.20 по 30.11.20 г. в Республике Татарстан пройдет бесплатная образовательная программа „Старт самозанятых“ для жителей республики в возрасте от 18 до 65 лет, планирующих стать самозанятыми, или уже зарегистрированных в этом статусе и ведущих свою деятельность не ранее, чем с августа 2020 года», — уточняется в сообщении ведомства.

В программе заявлено шесть занятий по развитию и продвижению микробизнеса от ведущих предпринимателей и экспертов Татарстана. Обучающихся проконсультируют по правовым вопросам самозанятости и мерам господдержки. Участники разберут бизнес-кейсы от наставников, которые в статусе самозанятых уже зарабатывают более 300 тыс. рублей в месяц.

Пять лучших выпускников курса получат 50 тыс. рублей на старт собственного дела. Все участники получат сертификаты о прохождении программы.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7-962-575-86-98.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства».