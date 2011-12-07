За что я люблю Казань

До 12 лет преимуществ города, в котором живу с рождения, я не замечала. И даже никогда не задумывалась об этом…

Но благодаря своим занятиям спортом (я занимаюсь синхронным фигурным катанием) объездила много городов России: от самых больших, таких как Москва и Питер, до самых маленьких, как Зеленодольск и Волжск. Посещая крупные города и невольно их сравнивая, у меня сложилось ощущение, что Москва — слишком занятая и быстрая, Санкт-Петербург — слишком размеренный и медленный. А вот моя Казань — именно та самая золотая середина. Это первая причина, почему я люблю свой родной город.

Вторая — в том, что Казань стремительно развивается. На улицах города можно наблюдать что-то интересное. Ежедневно у нас происходит масса событий, концертов, соревнований. Кажется, что скука даже сейчас, поздней осенью, никогда не накрывает тысячелетний город.

В-третьих, в Казани развитая современная инфраструктура. Отдельный поклон правительству за то, что в Казани сейчас постоянно появляются новые жилые дома, дворы, бесплатные спортивные площадки и парки. Опять-таки удовольствий и развлечений у нас на любой вкус и цвет. А еще у нас одни из самых лучших дорог в России!

Последнее, за что я люблю свою Казань, — архитектура и природа. Множество лесов вокруг, зеленые улочки с бурной растительностью и большие парки — это очень важно. У нас есть и высокие башни-многоэтажки и расписные здания под старину. Иной раз идешь по улицам и удивляешься, как такое может совмещаться в одном древнем городе!

А еще у нас живут представители множества национальностей. И живут они в мире и согласии. Так что мой город — это моя гордость, которая всегда зовет к себе обратно после долгих поездок.

Яна ПАЛЯНИЧЕНКО, слушатель школы стажера