Глава Минспорта РФ предложил провести первые Игры стран СНГ в Казани

Глава Минспорта России Павел Колобков предложил провести первые Игры стран СНГ в Казани в 2020 году. Об этом он заявил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, сообщает ТАСС. «Мы готовы выступить организаторами первых Игр стран СНГ и провести их в 2020 году в Казани», — сказал Колобков.По его словам, совместная организация спортивного мероприятия такого масштаба сможет доказать, что спорт — это «уникальный инструмент», способный объединить людей разных стран, мировоззрений и культур.