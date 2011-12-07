Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Глава Минспорта РФ предложил провести первые Игры стран СНГ в Казани

По словам Колобкова, организация спортивного мероприятия такого масштаба сможет доказать, что спорт способен объединять людей.
Глава Минспорта России Павел Колобков предложил провести первые Игры стран СНГ в Казани в 2020 году. Об этом он заявил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, сообщает ТАСС. «Мы готовы выступить организаторами первых Игр стран СНГ и провести их в 2020 году в Казани», — сказал Колобков.По его словам, совместная организация спортивного мероприятия такого масштаба сможет доказать, что спорт — это «уникальный инструмент», способный объединить людей разных стран, мировоззрений и культур.
КВ
Лента новостей