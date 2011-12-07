Молодежь вовлекают в антикоррупционную политику

Об этом заявил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин на Республиканском молодежном антикоррупционном форуме, приуроченном к отмечаемому 9 декабря Международному дню борьбы с коррупцией. Мероприятие прошло 7 декабря на площадке казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», сообщает пресс-служба Президента РТ.Форум был посвящен обсуждению актуальных вопросов противодействия коррупции в различных отраслях экономики и компетенции государственных органов Республики Татарстан, касающихся молодых граждан. В рамках форума на выставочной экспозиции демонстрировались информационные материалы, посвященные вопросам профилактики коррупции.Глава правительства РТ подчеркнул, что очень важно принимать все меры для минимизации коррупционных рисков и для Татарстана данный вопрос также является актуальным. Республика нацелена на привлечение и реализацию крупных инвестиционных проектов, повышение эффективности производства, развитие уровня деловой активности, расширение присутствия на товарных рынках. В регионе налажена открытость разных ветвей власти для обеспечения достойного уровня жизни населения, добавил премьер-министр РТ.«В то же время мы понимаем, что поступательное движение затрудняют негативные факторы коррупционного характера. Для противодействия этим факторам используется весь спектр инструментов антикоррупционной политики, нацеленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям», - заявил Алексей Песошин.Он заметил, важная роль в этом направлении работы принадлежит молодому поколению. «Нам необходимо активизировать взаимный диалог между структурами власти и молодежью. Важно расширять формат участия общественных молодежных организаций в проводимой антикоррупционной политике. Одной из целей сегодняшнего форума должна стать выработка предложений, направленных на минимизацию коррупционных рисков во всех сферах жизнедеятельности. Следует найти новые формы участия молодежи в этой работе», - заключил премьер-министр Татарстана.В работе Республиканского молодежного антикоррупционного форума принимали участие представители различных молодежных общественных организаций, а также руководители органов государственной власти РТ, депутаты Госсовета республики, руководители и преподаватели высших учебных заведений, представители бизнес-структур.