Опытом Татарстана заинтересовались в Совете Федерации

В обсуждении вопроса принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Сенаторы поддержали эту законодательную инициативу Госсовета РТ, которая в ближайшие дни будет вынесена на пленарное заседание палаты регионов. - Я бы хотел обратить внимание на очень важный момент, - уточнил Фарид Мухаметшин. - Принимая изменения в законодательстве, нужно поменьше обращаться к законам прямого действия, особенно если дело касается полномочий регионов, их развития. Уверен, если дать территориям больше самостоятельности в решении местных вопросов, пользы будет больше. Мы же все разные, и не везде можно к тем же вопросам самообложения подходить одинаково. По мнению Председателя Госсовета, например, это касается и перехода с аналогового на цифровое телевещание. В Татарстане самообложение активно внедряется с 2013 года. Из бюджета республики на каждый собранный гражданами рубль выделяются еще четыре. Куда направить собранные средства, решают сами жители, в основном это вопросы благоустройства, дорожного строительства и ремонта. Референдумы проходят в республике раз в год - в третье воскресенье ноября. Дата выбрана не случайно, поскольку результаты учитываются в бюджетах поселений и республиканском бюджете, а с нового финансового года можно приступать к работам. Контролирует расходование средств Счетная палата республики.В прошлом году внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие возможность решения вопроса об использовании средств самообложения на сходе граждан на территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района.Депутаты Государственного Совета предлагают упростить процедуру референдума и проводить его на части территории населенного пункта (улицы, квартала и т. д.). Например, в городах проблематично вынести вопрос о решении задач местного значения на всеобщий референдум, поскольку проблемы района могут быть не интересны всем горожанам.С докладом выступила заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева, которая подчеркнула, что принятие законодательных новаций позволит крупным городам, подобным столице Татарстана, намного эффективнее решать вопросы местного значения, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.По общему мнению членов комитета, опыт Татарстана в развитии системы самообложения можно считать уникальным и достойным для широкого изучения и применения в регионах России.