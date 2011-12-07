Сегодня казанцы смогут получить бесплатную юридическую консультацию

Казанцы получат консультации на восьми площадках: в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» (ул. Карла Маркса, 31/7), общественных приемных городских отделений партии «Единая Россия» по адресам: ул. Восстания, 34; ул. Дементьева, 2б; ул. Жуковского, 12; ул. Ипподромная, 17; Сибирский тракт, 20; ул. Халтурина, 16; ул. Четаева, 50.На вопросы горожан ответят специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, Нотариальной палаты РТ, АО «Бюро технической инвентаризации РТ», Адвокатской палаты РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Конституционного суда РТ, Министерства юстиции РТ.Прием населения проводится с 9.00 до 16.30 без перерыва на обед с посменным составом консультантов, сообщает kzn.ru. В районах и городах республики мероприятие проводится с 8.00 до 15.30 в общественных приемных районных (городских) отделений партии «Единая Россия», центрах бесплатной юридической помощи населению Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.