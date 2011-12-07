В Казани заключили соглашение в области донорства и трансплантации

На встрече было подписано соглашение о донорстве и трансплантации органов между Минздравом РТ и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Напомним, что съезд был посвящен 145-летию со дня рождения Семена Зимницкого – выдающегося терапевта, заслуженного профессора Казанского университета, клинициста СССР.