В Казанской Ратуше торжественно отметили День Героев Отечества

На праздник были приглашены татарстанцы - Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Также присутствовали родные и близкие героев, члены семей героев, награжденных посмертно.В чествовании Героев Отечества приняли участие Герой Труда России, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, Герой Советского Союза Борис Кузнецов, Герои России Газинур Хайруллин, Александр Супонинский, Алексей Кораблев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, Главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.Татарстанцев, удостоенных этой высокой награды, от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, правительства и Госсовета республики поздравил Алексей Песошин.Он отметил, что в Татарстане проживают 32 Героя Отечества: Герой Советского Союза Борис Кузнецов, 3 Героя Российской Федерации, 22 Героя Социалистического Труда, 5 полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Герой Труда России Минтимер Шаймиев. В ноябре этого года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета, звание Героя Российской Федерации присвоено уроженцу Бугульмы Сергею Рыжикову, космонавту-испытателю.«Каждый из вас является примером мужества и героизма, патриотического духа и верного служения долгу и Родине, - обратился к участникам торжества Алексей Песошин. - Имена 235 погибших (умерших) Героев Отечества навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашей республики. За каждой наградой - личный подвиг, своя неповторимая судьба. Преданность своей стране и народу герои доказывали, сражаясь в тяжелейших и кровопролитных боях на фронтах Великой Отечественной войны, решая боевые задачи в Корее, Вьетнаме, Афганистане, выполняя конституционный долг по обеспечению внутренней безопасности государства в Северо-Кавказском регионе, участвуя в борьбе с международным терроризмом». «Жители республики гордятся Героями Труда, благодаря которым сформировалась современная экономика, промышленность, заложены основы благополучия и общественно-политической стабильности нашего государства», - подчеркнул премьер-министр РТ.Герой Труда России, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев в своем выступлении отметил: «Какие бы мы слова благодарности ни говорили героям, будет мало. Мы во все времена от всей души восхищаемся подвигами людей как на фронтах, так и в тылу, как подвигами в истории страны, так и в нынешних условиях. Героев мало, потому что это особо отличающиеся своим трудом, преданностью делу, Родине люди, таково, видимо, их предназначение. Герои - наше особое национальное достояние. Мы должны сделать все для того, чтобы передать память о подвигах наших героев будущим поколениям. Это самый прекрасный, достойный и действенный пример для молодого поколения. Это заслуженный праздник, заслуженная дань уважения нашим героям».Минтимер Шаймиев выразил огромную благодарность присутствующим и здравствующим героям, а также родным и близким тех, кого уже нет рядом с нами. Участников торжества также поздравили Герой Советского Союза Борис Кузнецов и Герой Социалистического Труда, ученый и общественный деятель, председатель общественной организации «Герои Татарстана» Ильдус Мостюков.