В Татарстане полностью запущен второй мультиплекс

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» завершил поэтапное включение всех передатчиков второго мультиплекса в регионе. Теперь 99,3% населения РТ могут принимать 20 цифровых эфирных телеканалов двух мультиплексов в высоком качестве и без платы за просмотр, сообщает пресс-служба филиала.«Для этого потребовалось ввести в эксплуатацию 87 передающих станций. Из них 25 построены с нуля, остальные – модернизированные станции», – говорится в сообщении.Татарстан стал одним из лидеров и первопроходцев цифровизации телевидения в России, подчеркивают в филиале РТРС. Так, в 2011 году в Казани был запущен первый в стране передатчик в современном стандарте цифрового эфирного вещания DVB-T2. РТ также первой начала масштабное восстановление систем коллективного приема телевидения в многоквартирных жилых домах.С ноября 2017 года на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» доступны региональные программы ГТРК «Татарстан» в цифровом качестве, напомнили в организации.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане аналоговое вещание отключат с 3 июня. Подробнее об этом процессе читайте в материале на sntat.ru.