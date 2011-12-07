Выпускники «Фабрики предпринимательства» встретились с Президентом Татарстана

В рамках проекта «Фабрика предпринимательства» в течение года проходили мастер-классы по предпринимательству, в которых принимали участие более 5 тысяч человек, в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и Бавлах проведен образовательный курс «Старт» для начинающих бизнесменов.Организаторы проекта в этом году не ограничились Татарстаном, подключив к «Фабрике предпринимательства» такие регионы, как Кировская, Новгородская и Тульская области, Республика Дагестан, сообщает пресс-служба Президента РТ.Всего за 5 лет реализации проекта обучение прошли более 3 тысяч человек, запущено 800 новых бизнес-проектов. В работе приняли участие 250 наставников и 220 партнеров.Перед началом встречи Президент Татарстана ознакомился с выставкой, на которой были представлены десятки разнообразных стартапов в сфере сельского хозяйства, ювелирного дела, производства одежды и пр.В своем приветственном слове Рустам Минниханов подчеркнул, что республика уделяет большое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса. Реализация проекта «Фабрика предпринимательства» способствует данной работе. «Начинающим предпринимателям нужна поддержка, им часто не хватает опыта и необходимых знаний в тех или иных областях. Важно, чтобы «Фабрика предпринимательства» и дальше продолжала активную работу, популяризируя бизнес-деятельность среди представителей молодежи», - отметил он.Помимо образовательных курсов начинающие предприниматели нуждаются в сопровождении, особенно на первых этапах реализации проекта, заявил Президент РТ. «Главное - мы должны не только рассказывать, но и сопровождать их. Иногда, начиная свое дело, человек не может определиться, в какой именно нише он будет работать, и начинает отвлекаться на лишние вопросы. Здесь нужно подсказать, помочь сфокусироваться на конкретном направлении», - добавил Рустам Минниханов.В рамках встречи Президенту Татарстана презентовали ряд бизнес-проектов. В частности, 13-летний Данияр Гумаров рассказал о своих планах по развитию собственного производства сыров. Юноша уже реализует свою продукцию, однако для увеличения объемов нужно приобрести дополнительное оборудование для сыроварни. Рустам Минниханов одобрил данный проект, пообещав юному бизнесмену оказать содействие при его реализации.