Ярмарка добра стала праздником для гостей

Бывший ДК им. Урицкого после масштабной реконструкции преобразился: чистота, современный дизайн интерьера. У входа строй старшеклассников в красных новогодних колпаках встречает гостей, пришедших на ярмарку. Гости улыбаются, и улыбка не сходит с лица, пока они находятся на территории «Лавки чудес» - так организаторы городского проекта «Добрая Казань» назвали благотворительное мероприятие.В огромном зале с черным роялем у дальней стены стоят столы и белые полки с поделками. Антураж новогодний - прямо напротив входа большая ель. Пришедшим предлагается масса сувениров к предстоящему празднику, изготовленных руками школьников и педагогов. Чего тут только нет! И цены очень даже доступные. Мой пакет быстро наполнился интересными вещицами для подарков родным и друзьям: тут и символ года поросята, и елочка из фетра, и мыло в виде хрюшки, и зимняя картинка на срезе дерева, и чабан в бурке - что-то можно повесить на елку, что-то положить в пакетики. Впрочем, и симпатичные мешочки под подарки в виде сапожка или фетровой корзинки тоже можно купить здесь же. Цены от 10 рублей, и я не жалею отдать то 20 рублей, то 50 - сделано все красиво и с фантазией. Сын не удержался и тоже потратился на подарки друзьям. Ему приглянулась ажурная выпиленная лазером из тонкого теса карета. Ее можно поставить под елку или на стол, наполнив сладостями. Снегурочки и снеговики, герои сказок, украшения из бисера, игрушки из ваты, вязаные изделия - все хочется положить в свой пакет. - А ты кому подарок купил? - спрашиваю у школьника-четвероклассника. - Маме, - отвечает он и показывает какого-то сказочного героя. К 11 часам народу в зале было много. Ведущие мероприятия предлагали спеть песенки про елочку. Кто-то садился к роялю, кто-то из малышей отважился стишок прочитать перед микрофоном, щелкали затворы фотокамер. Если бы я покупала столько подарков в супермаркете, потратила бы гораздо больше денег, здесь же посетители были довольны и ценой, и качеством, и богатством выбора - на все вкусы были сувениры. Ярмарка состоялась и как праздник для посетителей и продавцов, и как благое дело помощи тем, кто в ней нуждается.