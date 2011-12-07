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В районах РТ будут развивать волонтерство

Систему развития добровольчества на 2021-2023 годы разрабатывает АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества» РТ.

АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества» РТ разработает систему развития добровольчества на 2021–2023 годы и рекомендации по развитию волонтерства в районах, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель сектора по работе с территориями Центра Владлена Суслова.

«Мы расскажем, как правильно открыть ресурсный центр, организовать работу добровольца, каким должен быть его облик и так далее», — пояснила собеседник агентства.

Данные рекомендации будут полезны для тех, кто станет развивать добровольчество в муниципалитетах.

КВ
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