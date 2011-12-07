Зимние праздники по-удмуртски: гадания, пельмени и Тол Бабай

Угадаете кто - придет к вам благополучиеВ древности Новый год удмурты отмечали весной. По времени празднование приходилось примерно на период православной Пасхи. Важное место в жизни удмуртской деревни занимали зимние праздники. Начинались они в дни зимнего солнцестояния, сопровождались праздничными народными гуляньями и развлечениями, в которых участвовали все деревенские жители. Обязательны в традиции удмуртского народа новогодние ряжения. Что это такое? Ряжение похоже на русские колядки. В Новый год и Рождество надевали вывернутые наизнанку тулупы, маски, мазали лица сажей и ходили по домам. Ряженые плясали, но при этом не произносили ни звука - просто создавали много шума с помощью различных предметов. Задача хозяина и хозяйки дома - узнать, кто же скрывается за маской ряженого. Считалось, что ряженые пугают банных духов, изгоняют болезни, приносят удачу в различных делах и способствуют большому урожаю, поэтому их радушно встречали в каждом доме. Каждому ряженому, вошедшему в дом, преподносили угощение. В некоторых деревнях обязательным в таких случаях было печеное изделие: хлеб, перепечи или просто горсть муки. Все это ряженые впоследствии отдавали скоту, чтобы он был крепким и здоровым.Считалось, что время перехода к новому году таит опасность. В удмуртской традиции есть божество этого перехода - Вожо. Во время обрядов-переходов нельзя было издавать громкие звуки железными предметами. Персонажи ряженых - это представители мира предков, представители потустороннего мира. Поэтому они не говорят или пытаются издавать непонятные звуки. Суженый-ряженыйВ святочную неделю у удмуртов были распространены гадания. Например, девушки кидали валенок за порог во двор и потом смотрели, в какую сторону указывает его носок, - оттуда и ждать жениха. Еще наливали в большую ложку воды и клали ее на холодный подоконник. Утром смотрели: если на замерзшей поверхности появились бугорки - недобрый знак, а если поверхность ровная, то новый год будет благополучным. Делали и так: девушки раскидывали в разные стороны руки и пытались захватить как можно больше досок забора. Потом пересчитывали их, приговаривая: «Мешок - короб, мешок - короб». Если на последнюю доску выпадало слово «короб», значит, девушка выйдет замуж за богатого, а вот если «мешок», то жених окажется бедным. Ряжение и гадания заканчивались на Крещение. Накануне, как и перед Рождеством, в домах наводили чистоту и порядок, готовились принимать гостей. Всякие работы в этот день запрещались. Между угощениями время проводили в разговорах, пении песен. «Хлебные уши» на здоровье кушайТрадиционные блюда коренных жителей Удмуртии не меняются веками. Праздничный стол удмуртов сейчас, как и триста лет назад, богат пирогами с разнообразными начинками: с кашей, мясом, рыбой, картофелем, малиной. С давних времен особо любимы пироги с калиной. Наиболее употребляемое удмуртами мясо - говядина, баранина. Свинина тоже бывает на столе, но реже. Причем в южных районах республики ее едят меньше - сказывается соседство с мусульманами Татарстана и Башкирии. Удмурты всегда разводили домашнюю птицу: кур, уток, гусей, причем предпочитали куриному мясо уток. Удмуртский праздничный стол невозможно представить без пельменей. В столице республики Ижевске есть даже памятник пельменю.«Пельнянь» - так удмурты называют пельмень. В переводе с удмуртского языка это означает «хлебное ухо». Происхождение слова многие ученые-лингвисты относят к Х веку. Удмурты тогда уже занимались земледелием и животноводством, а значит, имели необходимые для приготовления пельменей муку и мясо. Готовятся удмуртские пельмени не только с мясом, но и с рыбой, овощами, грибами, творогом, ягодами и даже с травами - рецептов этого блюда множество. Перепечи - еще одно незаменимое блюдо удмуртского праздничного стола. Это корзиночки из теста с приподнятыми и защипнутыми краями, в которые закладывают начинку - это может быть все что угодно. Перепечи готовят с мясом, картофелем, грибами, капустой, редькой, кашей, различными лесными травами, перемешанными с омлетом и луком. Удмурты подают перепечи всегда сразу с огня, очень горячими.Блины удмурты пекут в печи, готовят их из пресного теста, которое называется мырим. Подают на стол с традиционным белым соусом зырет из муки, молока и масла. Во многих удмуртских семьях и сейчас популярны лепешки - табани, которые, как и блины, выпекаются в печи. Зимний дедТол Бабай - именно так зовут удмуртского Деда Мороза. По поверьям древних удмуртов, на прикамских просторах жили великаны - алангасары. Когда на земле появились люди, великаны решили уйти на далекий север, в полуночный край Уйпал. Только один великан не покинул родные места. Со временем этот алангасар набрался знаний, постиг язык зверей и птиц, узнал пользу растений и принял облик мудрого старца. Но к людям не выходил, боялся напугать. Однажды, когда он тайком следил за игрой детей, они заметили его, но не испугались. Вместе они начали играть в снежки и кататься с гор. Детвора с увлечением слушала волшебные рассказы великана. Нового друга дети назвали Тол Бабай, что означает «зимний дед».