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В Альметьевске прошли соревнования среди юных каратистов

В соревнованиях приняли участие 170 человек.
170 юных спортсменов-каратистов приняли участие в открытом конкурсе показательных поединков на призы Деда Мороза, пишет сайт «Бавлы-информ». Конкурс прошел в Альметьевске. Честь Бавлинского района защищали 20 мальчиков и девочек. По итогам соревнований трое из них вернулись домой с медалями высшей пробы. Еще 5 участников взяли «серебро», а 6 ребят завоевали бронзовые медали.
КВ
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