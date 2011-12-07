В Альметьевске прошли соревнования среди юных каратистов

170 юных спортсменов-каратистов приняли участие в открытом конкурсе показательных поединков на призы Деда Мороза, пишет сайт «Бавлы-информ». Конкурс прошел в Альметьевске. Честь Бавлинского района защищали 20 мальчиков и девочек. По итогам соревнований трое из них вернулись домой с медалями высшей пробы. Еще 5 участников взяли «серебро», а 6 ребят завоевали бронзовые медали.