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В Бавлах прошли соревнования по легкой атлетике

В региональном турнире приняли участие ребята из нескольких населенных пунктов.
В Бавлах состоялись соревнования по легкой атлетике, сообщает «Татарстан-24». В турнире приняли участие ребята из Бавлов, Азнакаево, Лениногорска и Туймазов. Все участники были не старше 18 лет. Перед спортсменами с приветственным словом выступила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина. В ходе турнира легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции в 60 и 800 метров.
КВ
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