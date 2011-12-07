В Бавлах прошли соревнования по легкой атлетике

В Бавлах состоялись соревнования по легкой атлетике, сообщает «Татарстан-24». В турнире приняли участие ребята из Бавлов, Азнакаево, Лениногорска и Туймазов. Все участники были не старше 18 лет. Перед спортсменами с приветственным словом выступила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина. В ходе турнира легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции в 60 и 800 метров.