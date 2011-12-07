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В Казани прошел рейд по исправности пассажирских автобусов

Тотальная проверка коснулась всех автобусов на въезде в столицу РТ.
В пятницу автоинспекторы провели рейд на Горьковском шоссе. Тотальная проверка затронула пассажирские автобусы, въезжавшие в столицу РТ. Только за час рейда были остановлены более 10 транспортных средств. Почти у всех автоинспекторы выявили нарушения, в числе которых были неисправность световых приборов, габаритных огней и другие. Подробности читайте в ближайшем выпуске «КВ».
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