В Казани прошел рейд по исправности пассажирских автобусов

В пятницу автоинспекторы провели рейд на Горьковском шоссе. Тотальная проверка затронула пассажирские автобусы, въезжавшие в столицу РТ. Только за час рейда были остановлены более 10 транспортных средств. Почти у всех автоинспекторы выявили нарушения, в числе которых были неисправность световых приборов, габаритных огней и другие. Подробности читайте в ближайшем выпуске «КВ».