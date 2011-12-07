Эколог: Срок жизни новогодней елки составляет две недели

Срок жизни новогодней елки составляет две недели. Об этос рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал в интервью радио Sputnik.

«Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень», — заметил собеседник.

Ястребцев отметил, что к Старому Новому году дерево уже теряет свой привлекательный вид. Но так как в отапливаемых квартирах воздух сухой, появление плесени может быть незаметно. Поэтому праздничную ель можно держать и дольше.