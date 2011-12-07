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Эколог: Срок жизни новогодней елки составляет две недели

Через две недели дерево теряет привлекательный вид.

Срок жизни новогодней елки составляет две недели. Об этос рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал в интервью радио Sputnik.

«Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень», — заметил собеседник.

Ястребцев отметил, что к Старому Новому году дерево уже теряет свой привлекательный вид. Но так как в отапливаемых квартирах воздух сухой, появление плесени может быть незаметно. Поэтому праздничную ель можно держать и дольше.

КВ
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