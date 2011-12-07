Хайруллин представил новый номер журнала «Казань»

В столице РТ вышел первый номер этого года журнала «Казань». Представил его на своем YouTube-канале замруководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

В свежем выпуске «Новая Тартария» Хайруллин рассказал, что ныне в журнале, издающемся с 1993-го года, изменился формат, обложка, вёрстка и даже видение. Но главным он отметил создание «сквозной темы „Казань — место силы“».

Так, в новом номере «главного журнала города» его создатели поделились своим видением трактовки этого термина и рассказали, какие места в Казани дают им подзарядку.