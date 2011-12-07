Какие спортобъекты откроют для казанцев в этом году

В этом году в Казани предусмотрено открытие новых спортивных объектов. В их числе — открытие футбольно-регбийного манежа «Искандер», футбольного манежа «Максат», в жилом комплексе «Салават Купере» откроется Центр гимнастики, в жилом комплексе «Весна» — Центр баскетбола.

Такие данные привел в своем докладе на минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани председатель городского комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«Максат» и «Искандер» — это крытые тренировочные комплексы площадью 6 тыс. кв. м на 160 посадочных мест с пропускной способностью 60 человек в смену. Если «Максат» является чисто футбольным манежем, то «Искандер» — это первый в России футбольно-регбийный манеж. Отличительной особенностью обоих манежей является искусственная трава последнего поколения, а также уникальный наполнитель из термопласта.

Продолжая обзор спорткомплексов Казани, Альберт Салихов отметил, что уже сейчас в городе построено 118 универсальных спортивных площадок.

В целом за последние 10 лет количество спортивных объектов в столице Татарстана выросло в 1,5 раза. Например, только за прошедший год в городе построили 13 новых спортобъектов и отремонтировали 8 существующих.

Самая масштабная реконструкция проводится на стадионе «Локомотив», где работы начались еще в апреле 2018 года. В рамках первой очереди в 2020 году завершены реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более тысячи кв. м и строительство беговых дорожек с прыжковыми ямами, лыжероллерной трассы протяженностью 800 м, стрельбища, гаража и мачт освещения стадиона.

Еще одним центром развития лыжных видов спорта станет лыжно-биатлонный комплекс в жилом массиве Мирный. Согласно проекту здесь расположатся трассы для соревнований и прогулочного катания, биатлонное стрельбище, здание проката лыж с раздевалками и зоной подготовки лыж. Вдоль трассы предусмотрены освещение и система искусственного оснежения на 3,2 км.

В рамках программы капремонта учреждений спорта в 2020 году проведены работы в 8 спортивных объектах Казани на общую сумму более 248 млн рублей. Так, капитально отремонтировали здание отделения дзюдо в спортивной школе олимпийского резерва «Тасма». Дополнительно на территории стадиона заменили беговые легкоатлетические дорожки.

В здании спортивной школы «Касатка», подготовившей множество рекордсменов страны по плаванию, завершены работы по внутреннему ремонту здания, замене технологического оборудования водоподготовки и водоснабжения, отремонтирована чаша бассейна.

Примечательная деталь: программа капитального ремонта спорткомплексов Казани позволила не только восстановить их материально-техническую базу, но и воссоздать прежний облик зданий. Так, удалось восстановить первоначальный облик здания спортивной школы «Мотор», и теперь это небольшое строение радует горожан своей необычной архитектурой.

Кстати, в рамках все того же капремонта в «Моторе» в целях развития новых олимпийских видов спорта установили скалодром. Теперь там открыто отделение по скалолазанию. Первый скалодром в республике позволит проводить соревнования высокого ранга, включая первенства и чемпионаты не только Республики Татарстан, но и Приволжского федерального округа.

Работы по воссозданию первоначального облика здания проведены и в спортивной школе по лыжным гонкам и спортивному ориентированию по ул. Маршрутной, 4. Здесь провели строительные работы в административном здании и выполнили работы по благоустройству территории, построили беговые дорожки, закупили спортивный инвентарь.

В 2020 году завершено строительство первой очереди самого большого в России экстрим-парка «Урам». Полноценную тренировочную базу в летний период получили скейтбордисты, самокатеры, роллеры и BMX-райдеры. На площадке уже прошли два международных соревнования.

Кроме того, в экстрим-парке построены 6 стритбольных площадок, отвечающих всем требованиям FIBA 3×3. Рядом находится воркаут-площадка, а также зона паркура. В открытой части появились два полноформатных футбольных поля и три поля для мини-футбола.

Продолжается строительство крытой части экстрим-парка площадью практически 8 тыс. кв. м.

— Несмотря на то что 2020 год был непростым для решения поставленных ранее задач, благодаря поддержке руководства Республики Татарстан и мэра Казани Ильсура Метшина все запланированные работы по реконструкции, капитальному ремонту, строительству спортивных объектов реализованы в полном объеме, — с удовлетворением подвел итоги прошедшего года глава спорткомитета Казани.